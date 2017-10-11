На дорогах Алтайского края ожидается гололед

На дорогах Алтайского края до 15 октября возможен гололед, сообщает сайт Алтайавтодора. По прогнозам синоптиков, ночные температуры опустятся до -3…0, а днем поднимутся до +5...+10. Осадков не ожидается, но дороги могут быть скользкими.
В связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на всей территории края.
Алтайавтодор предупреждает водителей о неблагоприятных метеоусловиях и просит быть внимательнее на дорогах, соблюдать ПДД и скоростной режим.
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