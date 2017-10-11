На дорогах Алтайского края ожидается гололед

На дорогах Алтайского края до 15 октября возможен гололед, сообщает сайт Алтайавтодора. По прогнозам синоптиков, ночные температуры опустятся до -3…0, а днем поднимутся до +5...+10. Осадков не ожидается, но дороги могут быть скользкими.

В связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на всей территории края. Алтайавтодор предупреждает водителей о неблагоприятных метеоусловиях и просит быть внимательнее на дорогах, соблюдать ПДД и скоростной режим. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.