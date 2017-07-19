Автоновости

На площади Октября девушка на иномарке снесла чугунный забор

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Сегодня, 08:39.
Фоторепортажи

Вечером 18 июля в центре Барнаула на проспекте Ленина произошло ДТП. Рядом со строящимся зданием Художественного музея на площади Октября девушка за рулем иномарки не справилась с управлением и врезалась в чугунное ограждение.

Машина свалила один из столбов ограды. Авария случилась возле остановки общественного транспорта около 8 часов вечера, однако автомобиль не могли эвакуировать до ночи, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.

Напомним, что в тот же вечер еще одна иномарка сбила ограждение на проспекте Ленина возле Дома Союзов.

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