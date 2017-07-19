На площади Октября девушка на иномарке снесла чугунный забор

На площади Октября иномарка снесла чугунный забор. 18 июля 2017 года .Фото : Максим Рубцов vk.com/barneos22. На площади Октября иномарка снесла чугунный забор. 18 июля 2017 года .Фото : Александр Кузнецов vk.com/barneos22. На площади Октября иномарка снесла чугунный забор. 18 июля 2017 года .Фото : Иван Фомин vk.com/barneos22. На площади Октября иномарка снесла чугунный забор. 18 июля 2017 года .Фото : Руслан Владимиров vk.com/barneos22.

Машина свалила один из столбов ограды. Авария случилась возле остановки общественного транспорта около 8 часов вечера, однако автомобиль не могли эвакуировать до ночи, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.

Напомним, что в тот же вечер еще одна иномарка сбила ограждение на проспекте Ленина возле Дома Союзов.

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