На самом крутом перевале Чуйского тракта поставили памятник строителям трассы

Чугунная скульптура изображает дорожника — строителя Чуйского тракта. Одежда и рабочие аксессуары соответствуют послевоенному времени. Высота композиции — 2,3 м. Автор — Алексей Агриколянский.

В 2014 году на Чуйском тракте появился другой памятник — герою известной песни Кольке Снегиреву. Этот персонаж олицетворяет собой многих первопроходцев Чуйского тракта — такой же бесстрашный, отчаянный и так же, как многие, склонил голову на этом пути. Пути, на котором многие заработали капитал, но не меньше и тех, кто сгинул на его поворотах. Историю Чуйского тракта, который журнал National Geographic назвал пятой по красоте дорогой мира, читайте в нашем материале.

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