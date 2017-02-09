Общественники усомнились, нужен ли Барнаулу обход за 20 миллиардов

Организаторы ожидали, что на обсуждение темы придет Рустам Марценкевич, представитель питерской компании, которая будет проектировать обход. У собравшихся была к нему масса вопросов. Однако Марценкевич не пришел. Не было на круглом столе ни городских, ни краевых чиновников. По словам общественника Константина Емешина, министр транспорта и строительства в Алтайском крае Иван Гилев сказал, что обсуждать тему с обходом "пока преждевременно".

В поисках информации

Собравшимся политикам, экологам, садоводам, членам общественного совета при Минстрое и жителям пригородных поселков оставалось лишь озвучить свои опасения и соображения насчет проекта. Активистов смущает то, что власти не дают полной информации о необходимости обходной дороги, ее месторасположении и об эффективности обхода для города. Отдельные граждане недовольны тем, что для строительства магистрали придется рубить Ленточный бор.

Доктор географических наук Виктор Ревякин указал на то, что в техзадании власти просят проектировщиков обосновать необходимость и целесообразность дороги. "То есть я иду в магазин покупать штаны и не знаю, зачем мне они?" — возмущается профессор.

Руководитель исполкома регионального отделения "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Сергей Войтюк не согласился с утверждением, что власть замалчивает детали проекта.

Сергей Войтюк,

руководитель исполкома реготделения ОНФ:

Проект контракта два месяца висел на соответствующем сайте для публичного обсуждения. Количество поступивших вопросов: ноль. Это показатель того, как работает общественность. Все было детально разъяснено. Через Ленточный бор дорогу собираются вести по существующей просеке для ЛЭП. Лес же если и придется вырубать, то максимально совсем немного, около 5-6 метров. А точное положение трассы власти не говорят, потому что не хотят спровоцировать ажиотажа, когда люди выкупают участки чтобы получить за них потом солидные компенсации, как это было в Солоновке и при строительстве "Сибирской монеты".

В ноябре губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал документ о резервировании земель под строительство объездной дороги. Представители садоводства "Текстильщик" рассказали, что на территории их товарищества под действие ограничений попали 176 участков. Здесь запрещено капстроительство. Между тем, на участках многие владельцы уже перестроили дачные домики в капитальные. Теперь люди не знают, что их ждет. Депутат гордумы Дмитрий Аганов пообещал садоводам разобраться в ситуации.

Отметим, что ранее главный архитектор Барнаула Сергей Боженко рассказывал altapress.ru, что власти скорректировали трассу будущей дороги и теперь для ее строительства придется снести не более шести дачных участков. О том, что положение предполагаемой дороги сдвинули чуть дальше от города, чтобы не тратить огромные деньги на выкуп участков, подтвердил депутат гордумы Юрий Ряполов. Правда, он отметил, что это пока неподтвержденная информация.

На то ли хотим потратить деньги?

Большинство участников круглого стола относятся к перспективе строительства обходной дороги со скепсисом.

Владислав Вакаев,

депутат Алтайского краевого заксобрания:

Насколько жизненно важен этот проект для нашего нищего региона? На его строительство уйдет сумма, равная четверти годового бюджета края. Если в доме выбита дверь, то стоит ли покупать дорогую плазму? Это же нерационально. На мой взгляд, привлекать федеральное финансирование нужно на более важные инфраструктурные проекты. Например, на расширение Чуйского тракта до четырех полос. Это станет драйвером экономического развития трети территорий Алтайского края. Это на порядок увеличит поток туристов. Напомню, летом дорога буквально забита. Она попросту опасная, ее давно уже прозвали "дорогой смерти". Вторая по важности транспортная проблема, которую нужно решать: пробки в городе из-за "песочных часов" (переезды через ж/д пути, разрезающие город на две части — прим. ред.). Если мы получим деньги на обход, то можем уже не получить финансирование этих более важных для города и края проектов.

Вакаев считает, что сам по себе проект "южного" обхода — "несерьезная идея", потому что в таком виде он ничего не даст развитию территории края. "Северный" же вариант, от которого власти отказались, был удачнее и мог бы стимулировать развитие западных и юго-западных промышленных зон Барнаула и Первомайского района.

Геннадий Шейда,

депутат Барнаульской гордумы:

Насколько обход интересен бизнесу? Мы видим, что в нынешнем виде предпринимателей он не устраивает. Строители также его не поддерживают. Будет ли дорога способствовать социально-экономическому развитию Барнаула? Судя по словам городских чиновников, особого интереса мэрия в этом вопросе не видит.

Шейда подчеркнул, что строительство обхода не должно идти в отрыве со стратегическим планом развития дорожной сети города.

Как мы уже писали, возможно, будет платным. Согласно госконтракту (копия есть в распоряжении редакции), 52 млн рублей уйдет на проектирование пунктов взымания платы. Это условие необходимо вычеркнуть из контракта, заявил архитектор Виктор Четошников. По его словам, если за проезд по дороге нужно будет платить, то водители будут пользоваться бесплатной альтернативой — проездом через город. Тогда какой смысл в новой трассе?

Юрий Ряполов парировал все разговоры о нецелесообразности строительства дороги тезисом, что если уж Барнаулу дадут деньги на строительство, то нужно этим пользоваться. "Даже если дорога будет платная. Мы помним, что за проезд по новому мосту взымали плату, но со временем дорога стала бесплатной, - говорит депутат. - К тому же, все равно 20 млрд рублей нам не дадут на школы, детские сады и прочее, что бы мы действительно хотели построить".

Факт

18 млн рублей — такую сумму потратят на подготовку презентации проекта обхода города с мостом через Обь в Москве.

Справка

Объездную дорогу к конце 2017 года должна спроектировать петербургская фирма "Стройпроект" за 658 млн рублей. Стоимость строительства предварительно оценивается в 20 млрд рублей. Краевые власти рассчитывают привлечь на строительство деньги, собранные по системе "Платон". Магистраль должна соединить Павловский, Змеиногорский и Чуйские тракты. Также проект предусматривает строительство третьего моста через Обь в Барнауле. Точное расположение дороги власти пока не называют, но предполагается, что она будет пересекать Павловский тракт в районе Новомихайловки, а Змеиногорский — за поселком Бельмесево. Мост через Обь будет вести к поселку Лесному (между Фирсово и Бобровкой), и далее к Чуйскому тракту.