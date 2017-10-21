Автоновости

Открыто движение по кольцу около "Ашана" на Малахова

Сегодня, 14:57.
Автоновости

В Барнауле завершен второй этап строительства кольцевой развязки на пересечении улиц Малахова и Власихинская. На официальном сайте города пишут, что движение по малаховскому кольцу восстановлено.

Строительство кольца у "Ашана".
Строительство кольца у "Ашана". Фото : barnaul.org.

Пресс-служба мэрии отмечает, что накануне на участке дороги установили необходимые дорожные знаки и нанесли временную разметку.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула призывает водителей быть внимательными, соблюдать  скоростной режим.  Также они напоминают, что кольцо является главным направлением дороги. При подъезде к кольцевому пересечению необходимо уступать транспортным средствам, движущимся по кольцу.

С вводом транспортной развязки также возобновляется двухстороннее движение по проезду Северному Власихинскому и ул. Лазурной. Движение автобусных маршрутов осуществляется по прежней схеме.

Малаховское кольцо у "Ашана" открыто.
Малаховское кольцо у "Ашана" открыто.

Справка

Работы по строительству и обустройству третьего малаховского кольца начались в середине сентября.  Это привело к серьезным заторам, на которые пожаловались горожане. После этого подрядчик открыл сквозное движение по уже готовой половине кольца, а в мэрии пообещали перенастроить светофоры на близлежащих улицах. Полностью завершить строительство кольца планируют за через три года. 

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