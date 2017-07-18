На Алтае бизнесу предложат пересесть в "бюджетную Toyota Camry" от китайского бренда

На российском рынке в продаже появился китайский седан бизнес-класса Lifan Murman. Производитель позиционирует его как авто представительского класса. Автомобильная пресса встретила новинку с долей скепсиса, а барнаульский дилер уже готовится предлагать местным компаниям пополнить свой автопарк дешевой альтернативой Toyota Camry.
Lifan Murman выйдет на российский рынок в двух комплектациях. Первая — с двигателем объемом 1,8 литра собственной разработки и 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость такого автомобиля начинается с отметки в 950 тыс. рублей. Позже появится комплектация с мотором 2,4 литра и 6-ступенчатым "автоматом" австралийской компанией DSI.
Производитель заявляет: автомобиль будет надежным, ведь он собран из комплектующих известных мировых фирм, например, американской TRW, немецкой Bosch, французской VALEO и японской JTEKT.
В Китае Lifan Murman считается самым красивым автомобилем бренда. Однако в России ему будет непросто составить конкуренцию Toyota Camry, Škoda Superb, Mazda 6, Kia Optima и Ford Mondeo. "Российская газета" отмечает, что скромный мотор в сочетании с "механикой" — не лучшее сочетание для полуторатонной машины длиной под 5 метров, предназначенной, в первую очередь, для поездок руководителей. "За рулем" обращает внимание на небогатое оснащение базовой комплектации.
Интерес покупателей может вызвать разве что версия с более мощным мотором и "автоматом", но цена такой модификации, несомненно, перевалит за миллион. Но на фоне конкурентов именитых брендов она все равно будет привлекательной, отмечают СМИ.
Как рассказали в автосалоне “Lifan АГАС", первый экземпляр Murman приехал в Барнаул 17 июля.
Павел Сенченко,
директор автосалона “Lifan АГАС":
Первые впечатления: автомобиль практически не уступает свежему поколению Toyota Camry по отделке салона и комфорту посадки. Уверен, это будет неплохая бюджетная альтернатива популярным бизнес-седанам.
Павел рассказал, что основную часть потенциальных покупателей Lifan Murman составят юридические лица. Дилер вместе с лизинговыми компаниями в ближайшее время начнут предлагать алтайским организациям приобрести китайский седан в их автопарки. Презентация автомобиля в Барнауле пройдет в конце июля — начале августа.
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