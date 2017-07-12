Почему дорожники не спешат укладывать асфальт на Красноармейском у Демидовской площади

Отрезок Красноармейского между улицами Ползунова и Гоголя оказался одним из самых непростых участков для ремонта. Здесь нет основания и сложно добиться того, чтобы на дороге не образовывалась колея. Специалисты ищут оптимальное решение проблемы, рассказали altapress.ru в краевом Минстройтрансе.
Дмитрий Коровин,
начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройтранса Алтайского края:
Это очень сложный участок, до сих пор его не перекрыли асфальтом. Здесь нет основания. Когда десятилетиями назад строили дорогу в этом месте, насыпали грунт и никто не мог предположить, что здесь будут ездить многотоннажники.
Сейчас на этом отрезке лежит нижний слой и уже видно, что покрытие не выдержит: как и раньше, здесь будет образовываться колея. Подрядчик и городской комитет просчитывают разные варианты, как укрепить полотно.
По словам Дмитрия Коровина, оптимальным вариантом было бы использовать ресайклер. Это машина, которая делает основу дороги из старого асфальта. В крае три ресайклера, они работают на региональных трассах. Один из них привезут в Барнаул, если это позволит смета ремонта.
Сейчас специалисты ремонтируют трамвайный переезд на перекрестке проспекта Красноармейского и улицы Гоголя. Проезд через рельсы закрыт. Полностью ремонт проспекта должен завершиться к 1 сентября.
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