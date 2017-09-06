Под Новосибирском на самодельном болотоходе утонул мужчина

В Новосибирской области на самодельном болотоходе утонул 59-летний мужчина. Фото : АСС НСО (vk.com/public140730471). В Новосибирской области на самодельном болотоходе утонул 59-летний мужчина. Фото : АСС НСО (vk.com/public140730471). В Новосибирской области на самодельном болотоходе утонул 59-летний мужчина. Фото : АСС НСО (vk.com/public140730471). В Новосибирской области на самодельном болотоходе утонул 59-летний мужчина. Фото : АСС НСО (vk.com/public140730471).

Мужчина не справился с управлением своей самоделки, из-за чего болотоход опрокинулся в озеро и затонул. К спасателям обратились за помощью полицейские, которые искали пропавшего изобретателя. Водолазы помогли найти и поднять тело погибшего, а также его вездеход.

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