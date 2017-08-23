Renault подготовил Duster для армии России

Renault предложила российскому Минобороны кроссовер Duster в двух специально подготовленных модификациях: гусеничный вездеход и медицинский автомобиль. Об этом сообщает drom.ru
Вездеход получил комплект съемных бронепанелей. Они изготовлены из специальных материалов и монтируются на двери (могут устанавливаться скрытно под штатную обшивку или выполнены в виде навесных элементов), пол и спинки задних кресел. Этот комплект обеспечивает защиту от осколков гранат типа РГО.
Санитарный Renault Duster предназначен для перевозки личного состава, требующего скорой медицинской помощи, а также доставки медицинских работников в труднодоступные районы. Такой автомобиль оснащен приемным устройством под носилки, тележкой-каталкой, шкафом, леером с держателем капельниц, аптечкой. Также санитарный Duster оборудован специальными внедорожными шинами с глубоким протектором и грунтозацепами.
Оба автомобиля оснащены дизельным двигателем объемом 1,5 л и мощностью 109 л.с.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.