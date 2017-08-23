Renault подготовил Duster для армии России

Renault Duster на выставке "Армия России". Фото : drom.ru. Renault Duster на выставке "Армия России". Фото : drom.ru. Renault Duster на выставке "Армия России". Фото : drom.ru. Renault Duster на выставке "Армия России". Фото : drom.ru. Renault Duster на выставке "Армия России". Фото : drom.ru. Renault Duster на выставке "Армия России". Фото : drom.ru.

Вездеход получил комплект съемных бронепанелей. Они изготовлены из специальных материалов и монтируются на двери (могут устанавливаться скрытно под штатную обшивку или выполнены в виде навесных элементов), пол и спинки задних кресел. Этот комплект обеспечивает защиту от осколков гранат типа РГО.

Санитарный Renault Duster предназначен для перевозки личного состава, требующего скорой медицинской помощи, а также доставки медицинских работников в труднодоступные районы. Такой автомобиль оснащен приемным устройством под носилки, тележкой-каталкой, шкафом, леером с держателем капельниц, аптечкой. Также санитарный Duster оборудован специальными внедорожными шинами с глубоким протектором и грунтозацепами.

Оба автомобиля оснащены дизельным двигателем объемом 1,5 л и мощностью 109 л.с.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.