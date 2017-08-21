В автосалоны Алтайского края возвращаются снятые с продажи модели

Как уточнили altapress.ru в автосалоне АНТ (официальный дилер обеих японских марок в Барнауле), Nissan Juke уже в шоу-руме с начала августа. Для клиентов доступен тест-драйв кроссовера. Первые экземпляры обновленного Mitsubishi ASX приедут в краевую столицу в конце сентября, но на модель уже принимают предзаказы.

Nissan Juke можно купить с бензиновым мотором 1.6 мощностью 117 л.с. и вариатором. Привод — только передний, хотя в прошлом году в РФ была и полноприводная версия. Цена Juke лежит в диапазоне от 1,1 млн до 1,280 млн рублей. Как отмечает портал "Колеса", в мае 2016-го до ухода с рынка Nissan Juke продавался по цене от 859 тыс. рублей.

Стоимость Mitsubishi ASX — от 1,1 млн до 1,480 млн рублей. Новый ASX может быть как переднее-, так и полноприводным. В первом варианте он оснащается 117-сильным двигателем объёмом 1,6 литра, который идёт в комплекте с пятиступенчатой механической коробкой передач. Версия с колёсной формулой 4?4 получила двухлитровый мотор с отдачей 150 л. с. мощности, который агрегатируется с вариатором.

По информации аналитического агентства "Автостат", за 2,5 года российский авторынок покинули около трети моделей. Если в конца 2014 года автопроизводители предлагали 410 моделей, то к весне 2017 года ассортимент насчитывал всего 270 вариантов (-140). Основные причины, по которым бренды сокращали модельный ряд - низкий спрос на те или иные автомобили, внедрение дорогостоящей системы "ЭРА-Глонасс" и объективная оптимизация ассортимента. В целом рынок на сокращался на 40% ежегодно.

С начала 2017 года автосалоны Алтайского края покинули Volkswagen Passat СС и Golf, Hyundai Genesis (в связи с созданием самостоятельного бренда, под которым теперь продаются седаны представительского класса), Audi A1, Kia Venga и Nissan Patrol, а также перестал быть доступен для заказа Mitsubishi Lancer Evolution.

Как сообщал ранее altapress.ru, продажи новых легковых автомобилей в Алтайском крае за пять месяцев выросли на 10%.

Геннадий Кормильцев,

гендиректор компании "АГАС" (официальный дилер ГАЗ, УАЗ и Lifan в Барнауле):

По последним данным, почти по всем маркам легковых автомобилей в регионе наблюдается рост продаж. В отдельных случаях он весьма существенный. Легковые начали двигаться вперед. Это говорит о том, что у населения появились доходы.

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