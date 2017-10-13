Полицейские заставят положительных киногероев соблюдать ПДД

Положительные киногерои не должны игнорировать ремни безопасности, превышать скорость, переходить дорогу на красный свет или каким-либо иным способом нарушать Правила дорожного движения. Такие рекомендации для авторов фильмов и сериалов разрабатывает МВД по поручению правительства России, сообщает "Коммерсант".
Готовые рекомендации через Минкульт и Союз кинематографистов будут направлены кинопроизводителям. По словам заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина, это "не поручение к обязательному исполнению". "Мы хотели бы, чтобы все участники движения соблюдали правила, но понимаем, что есть художественный замысел". В частности, если речь идет о погоне, то понятно, что в этой ситуации правила соблюдаться не могут, отметил он.
Рекомендации обязательно соблюдать ПДД касаются только положительных киногероев.
Сами представители киноиндустрии скептически восприняли планы МВД. Как отметил в беседе с "Коммерсантом" кинорежиссер Мурад Алиев (сериалы "Турецкий транзит", "Неподсудные", "Офицеры"), не исключено, что власти будут принуждать кинокомпании к выполнению рекомендаций, пишет ura.ru.
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