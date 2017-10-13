Полицейские заставят положительных киногероев соблюдать ПДД

Готовые рекомендации через Минкульт и Союз кинематографистов будут направлены кинопроизводителям. По словам заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина, это "не поручение к обязательному исполнению". "Мы хотели бы, чтобы все участники движения соблюдали правила, но понимаем, что есть художественный замысел". В частности, если речь идет о погоне, то понятно, что в этой ситуации правила соблюдаться не могут, отметил он.

Рекомендации обязательно соблюдать ПДД касаются только положительных киногероев.

Сами представители киноиндустрии скептически восприняли планы МВД. Как отметил в беседе с "Коммерсантом" кинорежиссер Мурад Алиев (сериалы "Турецкий транзит", "Неподсудные", "Офицеры"), не исключено, что власти будут принуждать кинокомпании к выполнению рекомендаций, пишет ura.ru.

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