В Барнауле неизвестный гонщик снес на скорости столб и сбежал с места ДТП

Вечером 12 октября в Барнауле водитель автомобиля Nissan Almera врезался в железобетонный столб, сообщает "Барнаул22". Авария произошла на переулке Присягина около дома №61. Как рассказали altapress.ru в ГИБДД, водитель скрылся с места аварии.
ДТП произошло в 22.25. Водитель автомобиля Nissan Almera со всей скорости врезался в железобетонный столб, который накренился из-за столкновения.
Никто из прохожих не пострадал. Что произошло с водителем, неизвестно.
Автоинспекторы разыскивают сбежавшего, поэтому просят граждан, которые располагают какой-либо информацией об этой аварии, сообщить в ГИБДД Барнаула по телефонам (3852) 393-605 и 391-090.
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