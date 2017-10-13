В Барнауле неизвестный гонщик снес на скорости столб и сбежал с места ДТП

ДТП в Барнауле. Фото : vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. Фото : vk.com/barneos22.

ДТП произошло в 22.25. Водитель автомобиля Nissan Almera со всей скорости врезался в железобетонный столб, который накренился из-за столкновения.

Никто из прохожих не пострадал. Что произошло с водителем, неизвестно.

Автоинспекторы разыскивают сбежавшего, поэтому просят граждан, которые располагают какой-либо информацией об этой аварии, сообщить в ГИБДД Барнаула по телефонам (3852) 393-605 и 391-090.

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