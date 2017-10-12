Выплаты страховых компаний по ОСАГО в Алтайском крае увеличились на 44%

За полгода коэффициент выплат (отношение сборов к выплатам) в сегменте "автогражданки" на территории Алтайского края составил 85%. По итогам 2016 года он составлял менее 62%.

В целом по стране в этом сегменте автострахования наблюдается похожая ситуация: за полгода сборы упали на 4%, выплаты выросли на 33%. Коэффициент выплат вырос с 73% до 95%. Это подтверждает заявления страховых компаний о низкой рентабельности ОСАГО.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в январе-августе 2017 года средняя выплата выросла на 20% (по сравнению с теми же месяцами прошлого года) и составила 77,7 тыс. рублей. Средняя премия (стоимость полиса) сократилась на 4% - до 5,8 тыс. рублей.

По словам страховщиков, средняя стоимость премии стала падать с апреля 2017 года. В РСА это объясняют тем, что водители стали массово заключать договоры ОСАГО в электронном виде. При этом многие вводят неверные данные, чтобы снизить стоимость страховки.

Нередко автомобилистов таким же образом обманывают агенты, к которым те обращаются за помощью. В страховую компанию за полис мошенники платят одну сумму, а покупателю продают в разы дороже. Разницу нечистые на руку агенты кладут в карман. Чтобы клиент не догадался об обмане, перед распечаткой бланка электронного ОСАГО с помощью фоторедактора меняют в документе неверные данные на корректные.

По оценке РСА, на недостоверные е-полисы может приходиться до 10% продаж в 2017 году. Обладатель полиса с неверными данными в случае ДТП или не получит компенсацию, или страховщик, выплатив возмещение потерпевшему, взыщет сумму с владельца такого полиса.

На снижение сборов могло повлиять еще два фактора. Во-первых, после увеличения тарифов ОСАГО в 2014-2015 года часть автомобилистов попросту отказались от страхования. К этому подталкивает и то, что штраф за езду без полиса составляет всего 800 рублей, а при оплате в течение 20 суток ГИБДД дает скидку 50%.

Вторая причина — в России стало больше водителей, получающих скидку за безаварийную езду. Так, всего за второй квартал 2017 года их число выросло с 49,5 до 50 млн человек. Это 80,4% от общего числа покупателей ОСАГО.

Удивительно, что при общем снижении аварийности (в том числе на дорогах Алтайского края) столь радикально увеличились выплаты страховых компаний.

Игорь Юргенс,

президент РСА:

По информации, которую мы получаем по линии ГИБДД, мы видим хороший тренд на снижение количества аварий. Однако страховщики отмечают рост урегулированных случаев, что противоречит здравому смыслу. Причиной мы считаем активность мошенников на этом рынке, которые предоставляют сфальсифицированные документы по ДТП, которых на самом деле не было. Особенно такая практика распространена при урегулировании случаев в рамках европротокола.

В конце сентября Юргенс констатировал, что "положительных изменений на рынке ОСАГО не отмечается". По его мнению, это говорит о том, что "ситуация в этом сегменте страхования усугубляется, так как нарастает дисбаланс системы". Выходом для отрасли в РСА считают либерализацию тарифов ОСАГО. "Свободные тарифы в ОСАГО выведут этот вид страхования на рыночные рельсы", - заявил президент РСА.

Власти еще в 2015 году объявили, что ОСАГО ждет либерализация. Это значит, что государство откажется от жесткого регулирования "автогражданки", в том числе тарифов. Сейчас же Центробанк (ЦБ) устанавливает "тарифный коридор" - верхние и нижние значения тарифа для каждого вида транспорта. В августе Минфин опубликовал поправки к законку о либерализации ОСАГО. Они вызвали дискуссию среди чиновников и страховщиков.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.