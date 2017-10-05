Страховщики рассказали, почему автовладельцы часто не могут оформить ОСАГО онлайн

В РСА отмечают, что АИС помимо возможности заключать договоры е-ОСАГО дает страховщикам целый ряд возможностей — подсчет коэффициента "аварийности", содержит данные о выплатах, анализирует экономическую обоснованность страховых тарифов и т. д.

Игорь Юргенс,

президент РСА:

За последнее время в систему было привнесено много новаций, и она уже не в полной мере отвечает заявленным на этапе создания целям. Мы неоднократно говорили и предупреждали, что эти новации нужно вносить с большим переходным периодом. С запуском е-ОСАГО были предъявлены очень серьезные требования, которые пришлось реализовывать в короткие сроки, это замедляет работу АИС РСА

Также Юргенс напомним, что в конце апреля 2017 года в ОСАГО ввели приоритет натурального возмещения ущерба. Это тоже потребовало IT-решений как для страховых компаний, так и для информационной базы союза. Третьим нововведением, на которое не было времени для подготовки, стало вступление в силу нормы, распространившей систему прямого урегулирования убытков на коллективные ДТП, подчеркнул президент РСА.

В итоге число запросов в базу АИС РСА возрастает, что периодически приводит к затруднениям в работе сервисов. Чтобы исправить ситуацию, союз автостраховщиков в течение двух лет инвестирует в модернизацию системы около миллиарда рублей.

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