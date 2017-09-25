Алтайские автомобилисты: страховщики не продают ОСАГО на старые машины

Также в некоторых страховых компаниях отказывают владельцам автомобилей с моторами до 100 л.с. Водители сообщают и о ситуациях, когда страховщики просят желающих приобрести полис ОСАГО предоставить автомобиль на осмотр и написать заявление, которое будут рассматривать в Москве в течение месяца. Не исчезла (хотя и стала менее острой) проблема навязывания дополнительных страховок.

При этом не всем удается оформить полисы автогражданки в режиме онлайн. Ряд алтайских автомобилистов при попытке оформить е-ОСАГО столкнулись как минимум с тремя проблемами:

Сервис на сайт страховой компании, которую выбрал потенциальный клиент, "временно не работает", и система автоматически переводит автоомбилиста на сайт другой компании. В ряде случаев фирма, предложенная в качестве альтернативы, не имеет офиса в Алтайском крае, поэтому люди не рискуют заключать с ней договор, ведь в случае аварии ехать в центр урегулирования убытков за сотни или даже тысячи километров никому не хочется. В конфигураторе сайта невозможно выбрать год выпуска автомобиля ранее 2000-го, а целого ряда моделей в базе попросту нет. Невозможно пройти идентификацию (капчу). Пользователю кажется, что он ввел проверочный код правильно, но система сообщает об ошибке.

При этом около половины участвовавших в обсуждении темы форумчан отметили, что не имели проблем с оформлением ОСАГО, как в офисах или у агентов, так и в интернете.

Об еще одной связанной с автострахованием проблеме сообщил телеканал "Вести.Алтай". Он рассказал историю автомобилиста-виновника ДТП, которому страховая предложила доплатить 48 тыс. рублей за ремонт машины пострадавшего.

Эта сумма — разница между стоимостью б/у и новых запчастей. Дело в том, что до апрельских поправок в ОСАГО о натуральном возмещении страховщики выплачивали денежные компенсации с учетом износа, а сейчас должны ремонтировать машины только новыми деталями.

Если причинённый водителем ущерб больше 400 тыс. рублей (лимит "автогражданки"), всё сверх суммы приходится доплачивать виновнику. Но в этом случае сумма ущерба лимит не превысила.

Юрист Ирина Савельева считает, что это похоже на попытку страховщиков компенсировать собственные убытки, которые им приносит ремонт новыми деталями.

Ирина Савельева,

юрист:

Граждане, не зная законов, могут просто испугаться волокиты судебной, письма на работу и всё такое, чего у нас всегда боятся. Поэтому кто-то действительно начинает выплачивать. Гражданин должен ответить отказом и обосновать почему. Отказ нужно отправлять в головной офис страховой компании. Что делать дальше, будет зависеть от ответа. Если он вообще будет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что страховщики перестали продавать полисы ОСАГО владельцам ретромобилей.

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