Стало известно, как страховые агенты обманывают покупателей ОСАГО

Страховые компании выявили схему мошенничества с электронными полисами ОСАГО. Посредники искажают данные автомобилей и водителей, чтобы снизить стоимость страховки. Получить выплату по такому полису клиенты не смогут. На недостоверные е-полисы может приходиться до 10% продаж в 2017 году, пишет РБК.
Компании-посредники, предлагающие водителям услугу оформления е-ОСАГО, намеренно подают страховщикам недостоверные сведения (о стаже водителя, возрасте и мощности автомобиля, сроке страхования, региона использования и т.д.) Так они снижают стоимость полиса. В страховую компанию за полис мошенники платят одну сумму, а покупателю продают в разы дороже. Разницу нечистые на руку агенты кладут в карман. Чтобы клиент не догадался об обмане, перед распечаткой бланка электронного ОСАГО с помощью фоторедактора меняют в документе неверные данные на корректные.
О том, что такая проблема актуальна, РБК сообщили в "РЕСО-Гарантии", "АльфаСтраховании", ВСК, МАКСе, "Ингосстрахе" и "Росгосстрахе".
База данных Российского союза страховщиков (РСА), которая проверяет данные водителя при оформлении е-ОСАГО, не способна автоматически проверять марку автомобиля и регион из базы данных ГИБДД, которая содержит такую информацию. По оценке РСА, доля полисов с недостоверными данными оценивается примерно в 5–10% (250–500 тыс. штук) в структуре электронных продаж ОСАГО.
Клиенты, которых обманули страховые агенты, не получат выплату, если произойдет страховой случай — полис будет признан недействительным.
В 2017 году автомобилисты Алтайского края стали массового оформлять полисы ОСАГО в электронном виде. Однако при оформлении полиса онлайн часто происходят сбои, что делает услугу недоступной для клиентов. В РСА объяснили проблемы перегруженностью автоматизированной информационной системы (АИС).
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