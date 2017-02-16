Полсотни автобусных перевозчиков Алтайского края лишат маршрутов из-за нарушений

С 16 января по 15 февраля контролирующие органы зафиксировали 1,1 тыс. нарушений ПДД со стороны перевозчиков, работающих на межмуниципальных маршрутах Алтайского края. Самых злостных нарушителей ждет расторжение контракта.
Как рассказал начальник отдела транспорта регионального Минстройтранса Владимир Струцкий, профилактику нарушений на региональных линиях провели по инициативе главы региона после резонансного ДТП в Косихинском районе. За месяц проверяющие "поймали" 56 автобусов с техническими неисправностями и более 40 — с неработающими тахографами. У пяти из попавших под проверку водителей не было прав соответствующей категории. Еще два и вовсе оказались нелегалами — они перевозили пассажиров без лицензии.
Владимир Струцкий,
начальник отдела транспорта регионального Минстройтранса:
Мы проанализируем эту статистику. Особое внимание обратим на соблюдение режима труда и отдыха водителей. С теми перевозчиками, что злостно нарушают требования законодательства, будут расторгнуты договоры. Таких на сегодня порядка 47. Их маршруты в марте будут выставлены на конкурс. Также в марте пройдет семинар-совещание с перевозчиками по этой теме.
В барнаульском автовокзале ежедневно проводят порядка 80 предрейсовых, послерейсовых и даже межрейсовых (если у водителя был перерыв более часа) медосмотров. Шоферам меряют давление, просят подышать в алкотестер и спрашивают, нет ли у них жалоб на самочувствие. В 2016 году на автовокзале не было ни одного медотвода водителей из-за алкогольного опьянения, рассказал директор предприятия Алексей Богданов.
Руководитель автовокзала также рассказал, что в 2016 году работающие с предприятием перевозчики показали рекордную за все годы регулярность — 98,6%. Но несмотря на почти швейцарскую точность автобусы все менее популярны: с 2008 года пассажиропоток упал на 27%. По мнению Богданова главная причина — в экономической и демографической ситуации: людей в селах становится меньше, и денег на поездки в краевой центр у них по-прежнему немного. Также солидную часть пассажиров забирает железная дорога и сервис Bla-bla-car.
Еще не менее 15% пассажиров у автовокзала забирают нелегальные перевозчики.
Алексей Богданов,
директор барнаульского автовокзала:
Это одна из наших головных болей. Они нам много проблем доставляют, особенно когда мы вынуждены отменять рейсы из-за непогоды. Для них это счастливое время - им все трассы открыты, и при этом они задирают цены. Наших сил бороться с этим явлением недостаточно. Это тема для совместной работы с правоохранительными органами.
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