Полсотни автобусных перевозчиков Алтайского края лишат маршрутов из-за нарушений

Как рассказал начальник отдела транспорта регионального Минстройтранса Владимир Струцкий, профилактику нарушений на региональных линиях провели по инициативе главы региона после резонансного ДТП в Косихинском районе. За месяц проверяющие "поймали" 56 автобусов с техническими неисправностями и более 40 — с неработающими тахографами. У пяти из попавших под проверку водителей не было прав соответствующей категории. Еще два и вовсе оказались нелегалами — они перевозили пассажиров без лицензии.

Владимир Струцкий,

начальник отдела транспорта регионального Минстройтранса:

Мы проанализируем эту статистику. Особое внимание обратим на соблюдение режима труда и отдыха водителей. С теми перевозчиками, что злостно нарушают требования законодательства, будут расторгнуты договоры. Таких на сегодня порядка 47. Их маршруты в марте будут выставлены на конкурс. Также в марте пройдет семинар-совещание с перевозчиками по этой теме.

В барнаульском автовокзале ежедневно проводят порядка 80 предрейсовых, послерейсовых и даже межрейсовых (если у водителя был перерыв более часа) медосмотров. Шоферам меряют давление, просят подышать в алкотестер и спрашивают, нет ли у них жалоб на самочувствие. В 2016 году на автовокзале не было ни одного медотвода водителей из-за алкогольного опьянения, рассказал директор предприятия Алексей Богданов.

Руководитель автовокзала также рассказал, что в 2016 году работающие с предприятием перевозчики показали рекордную за все годы регулярность — 98,6%. Но несмотря на почти швейцарскую точность автобусы все менее популярны: с 2008 года пассажиропоток упал на 27%. По мнению Богданова главная причина — в экономической и демографической ситуации: людей в селах становится меньше, и денег на поездки в краевой центр у них по-прежнему немного. Также солидную часть пассажиров забирает железная дорога и сервис Bla-bla-car.

Еще не менее 15% пассажиров у автовокзала забирают нелегальные перевозчики.

Алексей Богданов,

директор барнаульского автовокзала:

Это одна из наших головных болей. Они нам много проблем доставляют, особенно когда мы вынуждены отменять рейсы из-за непогоды. Для них это счастливое время - им все трассы открыты, и при этом они задирают цены. Наших сил бороться с этим явлением недостаточно. Это тема для совместной работы с правоохранительными органами.