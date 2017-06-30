Испытано на Алтае: трещины дорогах страны будут ремонтировать инновационным способом

Российские нефтепереработчики разработали стыковочные битумные ленты. С их помощью трещины на дорогах можно будет чинить быстрее, дешевле и в четыре раза быстрее. Новую технологию уже испытали на экспериментальных участках федеральных трасс Алтая.
Производить битумные ленты будет Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Помимо полимерных лент завод наладил выпуск дорожных и аэродромных мастик и герметиков, а также нового продукта - защитно-восстановительного состава. Он укрепляет дорожные покрытия и повышает их устойчивости к нагрузкам.
Все эти новинки российские дорожники возьмут на вооружения. С их помощью они рассчитывают увеличить межремонтные сроки службы дорог до 12 лет, пишет пресс-служба "Росавтодора".
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