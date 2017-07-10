Штрафы для пешеходов собираются повысить в два раза

По словам Лысакова, идея повысить штрафы для пешеходов возникла после появления законопроекта об ужесточении наказания для водителей за нарушения на пешеходных переходах. В мае его приняли в первом чтении. Он предполагает, что штраф за непредоставление преимущества пешеходам вырастет до 2,5 тыс. рублей (сейчас он составляет 1,5 тыс. рублей).

Вячеслав Лысаков,

депутат Госдумы и лидер всероссийской партии "Автомобильная Россия":





Пешеходы, уверенные, что водителей накажут, стали проявлять легкомысленность и неосторожность. Люди идут с наушниками, с телефонами, в капюшонах и не смотрят по сторонам.

Очередное повышение штрафов для водителей, уверен депутат, приведет к тому, что пешеходы станут еще менее осторожны, поэтому надо повышать ответственность и для них.

Отметим, что Госдума скоро рассмотрит и идею в два раза увеличить выплаты по "европротоколу". Ее уже одобрила правительственная комиссия.

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