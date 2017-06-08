На Алтае минивен насмерть сбил пешехода

ГИБДД Республики Алтай разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего 28 мая. Водитель минивена Toyota Noah насмерть сбил пешехода.
Около 22.15 в селе Соузга Майминского района в районе нерегулируемого пешеходного перехода около АЗС "Лукойл" на 455 км Чуйского тракта 51-летний житель села Кош-Агач на Toyota Noah, двигаясь со стороны Соузги в Майму, сбил пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался.
В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, в рамках которой следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Граждан, ставших очевидцами указанного ДТП, просят позвонить в Следственное управление МВД по Республике Алтай по телефонам: 8 (38822) 9-24-38, 9-24-37, либо в дежурную часть УГИБДД МВД по Республике Алтай по телефону: 8 (38822) 2-87-77.
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