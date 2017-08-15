Siemens строит дорогу, на которой будут подзаряжаться электрофуры

Siemens использует подвесную контактную сеть наподобие троллейбусной. Грузовики с гибридной или электрической установками должны быть оснащены специальными поднимающимися штангами для подключения к сети.

Десятикилометровый участок eHighway начнет работать в Германии в 2018 году. На первом этапе компания не ставит задачу серьезно повлиять на грузоперевозки, поскольку протяженность сети не позволит существенно подзарядить грузовик. Однако если результат признают успешным, Siemens будет развивать проект дальше.

Как отмечает издание, испытания подобных дорог уже проводятся в Швеции и США.

Крупные автопроизводители объявили, что разрабатывают полностью электрические грузовики. Например, в 2016 году прототип такой машины с запасом хода до 200 километров представил "Мерседес". В том же году фирма Fuso анонсировала запуск электрогрузовика с запасом хода в сто километров. В сентябре 2017 года такую модель намерена представить Tesla.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.