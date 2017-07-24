"Прошу меня не наказывать": спасатели по дороге на пожар разогнали "Ниву" до 206 км/ч

В Тольятти сотрудники службы спасения разогнали служебный автомобиль "ВИС Нива" до 206 км/ч. Такую скорость зафиксировала камера ГИБДД. Водитель написал объяснительную, в которой с юмором попросил его не наказывать, а руководство местной Службы спасения в шутку предложило шоферу заявиться на ралли "Париж-Дакар".
Как признается руководитель тольяттинских спасателей Андрей Дербенев в группе "Спасатели МАСС", инцидент рассмешил его дважды. В первый раз когда узнал, что десятилетние машины, обычно не способные ехать более 120 км/ч, "сделали над собой усилие и случилось чудо. Второй раз я смеялся, когда при проведении внутреннего расследования получил рапорт от водителя, который отрабатывал этот вызов!".
В документе шофер пишет, что 27 июня получил вызов — горела квартира в многоэтажке.
Цитата из объяснительной:
Поняв, что это срочный вызов я принял меры для наибыстрейшего прибытия к месту пожара. Для стартового ускорения автомобиля ВИС 23461 (построен на базе "Нивы" - прим. ред.) зацепил с помощью веревки за турбированный ГАЗ 33081.
На скорости 160 км/ч я от него отцепился и включил 5–ю передачу. Пролетая мимо ул. Родины д.52 со скоростью 206 км/ч я издал два предупредительных гудка, тем самым оповестив камеру фиксации скорости, что я лечу с превышением. Приближаясь к месту пожара, по рации сообщил пожарным, чтобы они меня ловили.
Пожарные, натянув рукав поперек дороги, приготовились к встречи со мной. Благодаря слаженным действиям пожарного караула 11 части, нам удалось остановить гоночный автомобиль на базе НИВЫ. Прошу меня не наказывать, так как к месту пожара я прибыл за 2 минуты до начала пожара.
Начальник Аварийно пожарно-спасательного формирования Службы спасения Самарской области Андрей Пожидаев посоветовал коллегам из Тольятии отправить заявку на участие ралли "Париж-Дакар".
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