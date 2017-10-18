Стало известно, когда откроют для движения все полосы на шоссе Ленточный бор в Барнауле

Специалисты "Барнаульского ДСУ №4" расширяли путепровод семь месяцев. Движение не перекрывали: специалисты попеременно работали то на одной, то на другой половине сооружения. Они разбирали дорожное полотно, усиливали конструкцию и с помощью монолитного бетона нарастили по метру проезжей части с каждой стороны. Также дорожники установили освещение и смонтировали консоли с тротуарами. В результате удалось двухполосный участок расширить до четырехполосного.

Путепровод на шоссе Ленточный бор построили в 1996 году. Реконструкция нужна была, чтобы ликвидировать "бутылочное горлышко" на пути из центра в спальные районы. В последние годы дорога стала оживленной.

В час здесь проезжает до 16 тыс. автомобилей.

В 2016 году дорожники расширили подъезды к путепроводу и убрали с него бетонный короб. Когда мост строили, предполагали, что в коробе будет проходить теплотрасса. Но она на путепроводе так и не появилась, а короб занимал целую полосу.

В ближайшие годы власти планируют расширить шоссе Ленточный бор от ул. Кутузова до Южного тракта. Таким образом, вся дорога будет четырехполосной. Также в планах проектирование развязки "Ленточный бор — Южный тракт — Змеиногорский тракт". Однако когда будут готовы проекты этих работ и когда их выполнят, пока неизвестно.

Факт

На расширение путепровода в 2017 году потратили 96 млн рублей из краевого бюджета.

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