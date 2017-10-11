Центр Барнаула встал в огромной пробке из-за застрявшей на рельсах маршрутки

Утром 11 октября на проспекте Ленина в Барнауле образовалась пробка. На трамвайных рельсах на мосту через железнодорожные пути застряла маршрутка. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.
Движение транспорта затруднено от улицы Северо-Западная до ТРЦ "Пионер" в сторону центра. По словам очевидцев, маршрутный автобус пытался объехать машины по трамвайным путям и застрял на высоких рельсах. Автобусы начали объезжать пробку по проспекту Калинина, а вот троллейбусы стоят.
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