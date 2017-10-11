Центр Барнаула встал в огромной пробке из-за застрявшей на рельсах маршрутки

Движение транспорта затруднено от улицы Северо-Западная до ТРЦ "Пионер" в сторону центра. По словам очевидцев, маршрутный автобус пытался объехать машины по трамвайным путям и застрял на высоких рельсах. Автобусы начали объезжать пробку по проспекту Калинина, а вот троллейбусы стоят.

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