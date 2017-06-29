В Алтайском крае резко вырос спрос на грузовики

В январе-мае 2017 года жители Алтайского края поставили на учет 220 новых грузовых автомобилей. Это на 42% больше, чем за те же месяцы 2016 года. Об этом altapress.ru сообщили в аналитическом агентстве "Автостат".
Больше всего в Алтайском крае покупали грузовики марки КамАЗ (62 шт.; +42%). Также в тройку входят ГАЗ (38 шт.; - 24%) и НЕФАЗ (21 шт.; +25%). За ними следует Hino. Если за первые пять месяцев 2016 года грузовиков этой марки купили всего 2 штуки, то в этом — 16. Замыкает пятерку Daf с 14 проданными грузовиками (в начале 2016 года их вообще не покупали).
Также в десятку самых продаваемых в Алтайском крае марок грузовиков вошли САЗ, Volvo, Ural, МАЗ и Scania (9-14 проданных авто). Отметим, что темп роста рынка новых грузовиков в Алтайском крае соответствует общероссийскому (спрос за аналогичный период в целом по стране вырос на 40%).
После нескольких лет падения рынок в регионе начал восстанавливаться в 2016 году, однако тогда темпы роста были скромные (около +5%).
Представитель Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) в Алтайском крае Алексей Паженцев в недавнем интервью altapress.ru отмечал, что крупные перевозчики региона несмотря на экономические сложности все-таки обновляют свои автопарки.
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