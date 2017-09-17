В Барнауле автомобиль протаранил столб

В Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Фурманова автомобиль Mazda врезался с опору линий электропередач, сообщает Barnaul22. Подробности не сообщаются. По словам очевидцев в ДТП никто не пострадал.

ДТП на Павловском тракте. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на Павловском тракте. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на Павловском тракте. Фото : vk.com/barneos22. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.