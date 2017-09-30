В Барнауле дорожники сдали дорогу на Власихинской и продолжают работать на Южном

Отремонтированная Власихинская. Фото : barnaul.org. Ремонт ул. Мусоргского. Фото : barnaul.org. Ремонт ул. Мусоргского. Фото : barnaul.org. Ремонт ул. Мусоргского. Фото : barnaul.org. Ремонт ул. Мусоргского. Фото : barnaul.org. Ремонт ул. Мусоргского. Фото : barnaul.org.

Дмитрий Симоненко,

начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула:

На всех пешеходных переходах на ул. Власихинский установлены дорожные знаки, переходы оборудованы искусственными неровностями, а также сделаны карманы для улучшения качества работы городского транспорта и пассажиров.

Также 29 сентября пресс-центр администрации проинформировал, что бригада "Автодорстроя" завершила ремонт проезжей части дороги по улице Мусоргского на участке от улицы Герцена до улицы Белинского. Теперь дорожники укладывают нижний выравнивающий слой горячего асфальтобетона на участке в границах улиц Белинского и Полевой. Здесь потребовался ремонт основания дороги.

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