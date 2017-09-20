В Барнауле Honda насмерть сбила пенсионера

Вечером 19 сентября? на 6 км шоссе Ленточный бор произошло ДТП, в результате которого погиб 81-летний мужчина.
По данным отдела пропаганды городского ГИБДД, в 20.20 на 6 км Ленточного бора 60-летний водитель Honda CR-V сбил 81-летнего мужчину, который шел в попутном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
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