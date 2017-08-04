В Барнауле на девять дней перекрыли участок Социалистического проспекта

В Барнауле с 8 утра 4 августа до 9 вечера 13 августа будет перекрыт для транспорта Социалистический проспект от улицы Короленко до улицы Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Перекрытие связано с прокладкой газопровода на проспекте.
Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда.
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