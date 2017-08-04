В Барнауле на девять дней перекрыли участок Социалистического проспекта

В Барнауле с 8 утра 4 августа до 9 вечера 13 августа будет перекрыт для транспорта Социалистический проспект от улицы Короленко до улицы Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие связано с прокладкой газопровода на проспекте. Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.