В Барнауле перекроют объездную дорогу

В ночь с 28 на 29 июля, с 00.00 до 6.00 часов, перекроют движение на Объездной дороге в обход Барнаула на участке от улицы Власихинской до поворота на поселок Кирова, сообщает отдел пропаганды городского ГИБДД.

Это связано с вводом в эксплуатацию правой части путепровода и организацией начала ремонта левой части. Водителей просят заранее выбирать пути объезда. Факт На расширение путепровода в 2017 году потратят 96 млн рублей из краевого бюджета. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.