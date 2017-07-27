В Барнауле перекроют объездную дорогу

В ночь с 28 на 29 июля, с 00.00 до 6.00 часов, перекроют движение на Объездной дороге в обход Барнаула на участке от улицы Власихинской до поворота на поселок Кирова, сообщает отдел пропаганды городского ГИБДД.
Это связано с вводом в эксплуатацию правой части путепровода и организацией начала ремонта левой части.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Факт
На расширение путепровода в 2017 году потратят 96 млн рублей из краевого бюджета.
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