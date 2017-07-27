В Барнауле на три дня перекроют участок улицы Советской

Участок улицы Советской в Барнауле перекроют с 8 утра 7 августа до 8 вечера 9 августа. Дорога будет перекрыта между домами №5 и №9, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение движения связано с перекладкой водопроводной сети. Водителей просят выбирать маршруты объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.