Автоновости

В Барнауле на неделю перекроют участок улицы в районе ВРЗ

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Сегодня, 12:38.
Автоновости

С 31 июля до 6 августа будет перекрыт участок улицы Цаплина от ул. Профсоюзов до ул. Карла Маркса, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
Дорожный ремонт, перекрытие дороги. Фото : altapress.ru.

Поэтапное перекрытие нескольких участков дорог в микрорайоне "ВРЗ" началось 17 июля в связи с проведением работ по строительству газопровода.

Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда.

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