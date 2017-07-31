В Барнауле на неделю перекроют участок улицы в районе ВРЗ

С 31 июля до 6 августа будет перекрыт участок улицы Цаплина от ул. Профсоюзов до ул. Карла Маркса, сообщает пресс-служба городской администрации.

Поэтапное перекрытие нескольких участков дорог в микрорайоне "ВРЗ" началось 17 июля в связи с проведением работ по строительству газопровода. Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.