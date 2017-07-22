В Барнауле на оживленной улице разобрали мост

21 июля подрядчик начал разбирать мост через Пивоварку на улице Матросова в Барнауле. Перед этим специалисты несколько дней проверяли технику и делали подготовительные работы, пишет сайт мэрии.
Специалистам предстоит заменить элементы мостового полотна по всей площади моста и крайние балки пролетного строения. Все это нужно сделать с обустройством деформационных швов, а также восстановить и усилить бетонные поверхности средние балки.
Также подрядчик восстановит видимые бетонные поверхности опор моста, заменит тротуарные блоки и металлические опорные части, обустроит примыкания и подходы с обеих сторон, сделает водоотвод с проезжей части и нанесет дорожную разметку.
Работы продлятся до конца августа. Все это время участок улицы Матросова от ул.Меланжевой до ул.Юрина будет закрыт для движения.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.