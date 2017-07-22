В Барнауле на оживленной улице разобрали мост

Реконструкция моста на улице Матросова .Фото : barnaul.org. Реконструкция моста на улице Матросова .Фото : barnaul.org. Реконструкция моста на улице Матросова .Фото : barnaul.org. Реконструкция моста на улице Матросова .Фото : barnaul.org. Реконструкция моста на улице Матросова .Фото : barnaul.org. Реконструкция моста на улице Матросова .Фото : barnaul.org. Реконструкция моста на улице Матросова .Фото : barnaul.org. Реконструкция моста на улице Матросова .Фото : barnaul.org. Реконструкция моста на улице Матросова .Фото : barnaul.org. Реконструкция моста на улице Матросова .Фото : barnaul.org. Реконструкция моста на улице Матросова .Фото : barnaul.org.

Специалистам предстоит заменить элементы мостового полотна по всей площади моста и крайние балки пролетного строения. Все это нужно сделать с обустройством деформационных швов, а также восстановить и усилить бетонные поверхности средние балки.

Также подрядчик восстановит видимые бетонные поверхности опор моста, заменит тротуарные блоки и металлические опорные части, обустроит примыкания и подходы с обеих сторон, сделает водоотвод с проезжей части и нанесет дорожную разметку.

Работы продлятся до конца августа. Все это время участок улицы Матросова от ул.Меланжевой до ул.Юрина будет закрыт для движения.

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