В Барнауле на три дня перекроют движение автомобилей по центральной улице

Движение закроют с 8 утра в понедельник 7 августа до 8 вечера среды 9 августа. Это необходимо для работ по перекладке сети водопровода.

Участники дорожного движения просят быть внимательными при проезде улицы и, по возможности, выбирайте заранее маршруты объезда.

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