В Барнауле на три дня перекроют движение автомобилей по центральной улице

На три дня закроют движение автотранспорта по улице Советской от дома №5 до дома №9, сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула на сайте администрации города.
Движение закроют с 8 утра в понедельник 7 августа до 8 вечера среды 9 августа. Это необходимо для работ по перекладке сети водопровода.
Участники дорожного движения просят быть внимательными при проезде улицы и, по возможности, выбирайте заранее маршруты объезда.
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