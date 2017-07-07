В Барнауле на три дня перекроют участок проспекта Ленина

Перекрытие необходимо из-за перекладкой тепломагистрали по улице Северо-Западной.

Движение автобусных маршрутов №25, 29, 32, 35, 41 57, 76 будет организовано по следующей схеме: …пр-кт Ленина — ул.Чеглецова — пр-кт Калинина — ул.Северо-Западная — пр-кт Ленина, далее — по маршрутам, в обратном направлении по — маршрутам.

Автобусы №1, 50, 58 будут ходить по следующему маршуту: …ул.Петра Сухого — ул.80 Гвардейской Дивизии — ул.Северо-Западная — пр-кт Ленина, далее — по маршрутам, в обратном направлении по — маршрутам.

На время проведения работ троллейбусный маршрут №6 будет закрыт.

Троллейбус №7 с 18.00 часов 7 июля и до окончания работы электротранспорта будет ездить по следующему маршруту: ул.Взлетная — ул.Попова — ул.Балтийская — ул.Малахова — пр-кт Космонавтов — пр-кт Космонавтов (нечетная сторона) — пр-кт Ленина — пр-кт Космонавтов (четная сторона) — ост."Шинный завод".

Движение троллейбусного маршрута №7 с 8 июля до окончания работы электротранспорта 9 июля будет организовано по следующей схеме: ул.Взлетная – ул.Попова — ул.Балтийская — ул.Малахова — ул.Юрина — ост. "Солнечная поляна".

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