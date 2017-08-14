В Барнауле перекроют улицу до конца ноября

В Барнауле продлили перекрытие Кемеровского проезда в связи с увеличением срока строительства многоквартирного дома по адресу: ул. Молодежная, 111. Об этом сообщает мэрия.
Проезд Кемеровский будет перекрыт от дома №12 до дома №120а по пер. Революционному до 30 ноября 2017 года.
Участников дорожного движения просят заранее выбирать маршруты объезда.
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