В Барнауле перекроют улицу до конца ноября

В Барнауле продлили перекрытие Кемеровского проезда в связи с увеличением срока строительства многоквартирного дома по адресу: ул. Молодежная, 111. Об этом сообщает мэрия.

Проезд Кемеровский будет перекрыт от дома №12 до дома №120а по пер. Революционному до 30 ноября 2017 года. Участников дорожного движения просят заранее выбирать маршруты объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.