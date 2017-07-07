В Барнауле перекроют улицу до середины лета

7 июля с 8.00 в Барнауле закрыли для движения ул. Транзитную от ул. Малахова до ул. 42 Краснознаменной Бригады. Это связано с проведением работ по перекладке коммуникаций, сообщает мэрия.
Открыть движение планируется 16 июля после 20.00. Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты движения.
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