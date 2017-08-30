В Барнауле устанавливают светофоры на повороте к краевой больнице и "Трассе здоровья"

В Барнауле на повороте со Змеиногорского тракта в сторону Краевой клинической больницы и перинатального центра "Дар" устанавливают светофоры — два для пешеходов и один для водителей.
Светофор на повороте к краевой клинической больнице. Фото : altapress.ru.
Светофор на повороте к краевой клинической больнице. Фото : altapress.ru.
Светофор на повороте к краевой клинической больнице. Фото : altapress.ru.
Этот участок в городе довольно проблемный: пешеходы регулярно ходят вдоль трамвайных путей и по ним, ведь на противоположной стороне от лыжной базы "Динамо" нет автобусной остановки. Пешеходам приходится идти до телецентра, а переходить дорогу и идти по нечетной стороне они часто ленятся.
Скорее всего, светофоры запустят в ближайшие дни.
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