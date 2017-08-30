В Барнауле устанавливают светофоры на повороте к краевой больнице и "Трассе здоровья"

Светофор на повороте к краевой клинической больнице. Фото : altapress.ru. Светофор на повороте к краевой клинической больнице. Фото : altapress.ru. Светофор на повороте к краевой клинической больнице. Фото : altapress.ru.

Этот участок в городе довольно проблемный: пешеходы регулярно ходят вдоль трамвайных путей и по ним, ведь на противоположной стороне от лыжной базы "Динамо" нет автобусной остановки. Пешеходам приходится идти до телецентра, а переходить дорогу и идти по нечетной стороне они часто ленятся.

Скорее всего, светофоры запустят в ближайшие дни.

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