В Барнауле заработала первая платная парковка

25 октября на Привокзальной площади Барнаула в тестовом режиме заработала парковка. Платной она станет с 25 ноября, сообщает пресс-служба мэрии. Месяц парковка будет работать бесплатно.
Парковку оборудовали шлагбаумами, терминалами оплаты для наличного и безналичного расчета, въездными и выездными стойками, рассчитанные как на леворульный, так и на праворульный автотранспорт, светофором, табло, указывающим на наличие свободных мест, а также камерами видеонаблюдения.
Вместимость парковки — 150 машиномест. Предварительно тариф составит 50 рублей. Первые 20 минут для всех пользователей будут бесплатными. Полностью от оплаты будут освобождены инвалиды, для автомобилей которых выделят 15 мест (в соответствии с требованием федерального законодательства — 10%), максимально приближенные к вокзалу, а также представителей экстренных служб. Парковка будет работать в круглосуточном режиме.
6 ноября изменится схема движения по Привокзальной площади — оно станет односторонним.
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