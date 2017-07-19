В Новоалтайске отремонтируют пять улиц

Дорожники срезают старое покрытие на ул. Анатолия, а в конце недели перейдут к укладке асфальта. Ремонт планируется также на ул. Ударника на подъезде к городской больнице, ул. Октябрьскую, ул. Набережную и ул. Семафорную.

На всех объектах предусмотрен ямочный ремонт, после чего на дорогах сделают новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который устойчив к появлению колейности и имеет высокий уровень эксплуатации. Заключительным этапом станет выравнивающий слой из пористой асфальтобетонной смеси. "Используемые материалы и технологии, при соответствующем содержании, гарантируют срок службы в среднем до 8 лет", — рассказал Сергей Сивец, начальник ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ".

В текущем году на ремонт пяти улиц этого города направлено свыше 17 млн рублей, из них более 16 млн рублей — краевая субсидия и порядка 1 млн рублей — средства местного бюджета.

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