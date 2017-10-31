В РФ ужесточили штрафы за отказ пропускать пешеходов и велосипедистов

ФЗ повышает штрафы за невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения. Вместо нынешних 1 500 автомобилистам-"торопыгам" придется выложить из кошелька от 1 500 до 2 500 рублей.

Закон Госдума приняла 11 октября, а 25 октября его одобрил Совет Федерации.

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