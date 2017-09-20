В Заполярье в смертельное ДТП попал командующий ВДВ генерал-полковник Сердюков

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков попал в ДТП в Кольском районе Мурманской области, сообщают РИА Новости.
Инцидент произошел 15 сентября, но информация в СМИ появилась только сейчас. Микроавтобус военных, следовавший в составе кортежа, столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos.
После аварии с травмами госпитализирован командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, пострадали еще трое военнослужащих: генерал-майор, полковник и старшина-контрактник, пишет РБК.
С травмами средней тяжести в госпиталь в Североморске после ДТП доставлен заместитель главкома ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков, который находился в одном автомобиле с командующим. Еще одним пассажиром этой машины был полковник Олег Смыковский, которого госпитализировали с множественными ушибами и ссадинами. Старшина Андрей Батаев получил травмы средней тяжести и также госпитализирован в Североморск.
Водитель Chevrolet Lanos погиб. Еще одна пассажирка этой машины получила травмы средней тяжести, ее госпитализировали в Мурманскую областную клиническую больницу. Двое мужчин, также находившихся в Chevrolet, получили ушибы и были обслужены амбулаторно.
Командующий ВДВ госпитализирован в Североморск в нейрохирургическое отделение с ушибами и переломами, степень тяжести вреда здоровью отмечена в документе как средняя.
Справка
Генерал-полковник Андрей Сердюков назначен командующим Воздушно-десантными войсками 4 октября 2016 года. Главком ВДВ окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Военную академию имени Фрунзе. Участвовал в двух чеченских кампаниях, а также в миротворческой операции в Автономном крае Косово.
По информации СМИ, будущий глава ВДВ руководил специальной операцией в Крыму весной 2014 года по обеспечению мирного возвращения полуострова в состав РФ.
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