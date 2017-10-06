Власти прокомментировали дорогу-болото в центре Барнаула

Проезд к дому на Партизанской,130. Фото : из архива редакции. Проезд к дому на Партизанской,130. Фото : из архива редакции. Проезд к дому на Партизанской,130. Фото : из архива редакции. Проезд к дому на Партизанской,130. Фото : из архива редакции. Проезд к дому на Партизанской,130. Фото : из архива редакции. Проезд к дому на Партизанской,130. Фото : из архива редакции. Проезд к дому на Партизанской,130. Фото : из архива редакции.

Напомним, в редакцию altapress.ru обратился читатель, возмущенный состоянием проезда. Он сообщил, что "болото" образовалось после ремонта теплосетей несколько лет назад. На проезде скопилась грязь, в которой временами вязнут не только легковушки, но и "Газели".

Анатолий Панченко,

замглавы администрации Центрального района:

Проезд около дома 130 на ул. Партизанской является межквартальным и находится в зоне ответственности ТСЖ и муниципалитета. После прокладки участка теплотрассы подрядной организацией все вопросы благоустройства были выполнены в полном объеме. Скопление воды происходит из-за перепада высот. Исправить ситуацию можно путем ликвидации перепада и отводом воды в существующую ливневую канализацию рядом с домом по ул. Партизанская, 122.

По словам Панченко, чтобы решить эту проблему и навести порядок с тротуаром и проезжей частью, жителям дома предложили в 2018 году поучаствовать в программе "Комфортная городская среда".

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