Власти прокомментировали планы питерской фирмы помочь Барнаулу побороть пробки всего за 3 миллиона

Если санкт-петербургская компания "СПБ-Энерготехнологии" некачественно разработает комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) в Барнауле, ее работу не примет комиссия. Об этом сообщил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству минстройтранса Алтайского края Дмитрий Коровин во время интернет-форума на сайте администрации региона.
"СПБ-Энерготехнологии" в начале сентября выиграла аукцион и получила право разработать КСОДД в Барнауле. Во время торгов она снизила стоимость контракта с начальных 12 миллионов рублей до 2,9 миллионов. По оценкам экспертов, это слишком маленькая сумма, чтобы выполнить работу качественно.
Дмитрий Коровин,
начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству минстройтранса Алтайского края:
Принимать разработанную КСОДД будет городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при участии Общественной палаты Барнаула, представителей ГИБДД, муниципальных предприятий и общественности. Некачественная и неэффективная работа принята не будет.
Представитель компании "СПБ-Энерготехнологии" не ответил на просьбу altapress.ru прокомментировать ситуацию.
Справка
КСОДД — составная часть генплана. Она должна дать представление, как городу менять дорожную инфраструктуру таким образом, чтобы снизить аварийности и увеличить пропускную способность улиц, а также улучшить экологию. По сути, это научно-исследовательская работа, итогом которой должны быть конкретные обоснованные предложения (где и почему нужно установить светофор, построить развязку, расширить проезжую часть и т. д.)
По условиям муниципального контракта, КСОДД будут делать в четыре этапа:
- Сбор и анализ данных о текущей транспортной ситуации (статистика пассажиропотока, интенсивность движения по всем улицам в разное время суток, маршруты пешеходов и т.д.);
- Разработка модели ключевых транспортных узлов в часы пик и оптимизации работы "зеленой волны" светофоров;
- Разработка транспортной модели города. Ее выполняют при помощи специализированной программы. С его помощью можно планировать развитие дорожной сети и рассчитать экономическую эффективность тех или иных мер. Модель отвечает на вопросы типа "А что если...?". А что если мы построим здесь жилой комплекс? А что если поменяем режим работы такого-то светофора? Модель позволит проиграть различные сценарии, определить, насколько они правильны;
- Разработка конкретных решений по развитию улично-дорожной сети Барнаула до 2035 года (с выделением первоочередных мероприятий до 2025 года).
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