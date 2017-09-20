Власти прокомментировали планы питерской фирмы помочь Барнаулу побороть пробки всего за 3 миллиона

"СПБ-Энерготехнологии" в начале сентября выиграла аукцион и получила право разработать КСОДД в Барнауле. Во время торгов она снизила стоимость контракта с начальных 12 миллионов рублей до 2,9 миллионов. По оценкам экспертов, это слишком маленькая сумма, чтобы выполнить работу качественно.

Дмитрий Коровин,

начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству минстройтранса Алтайского края:

Принимать разработанную КСОДД будет городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при участии Общественной палаты Барнаула, представителей ГИБДД, муниципальных предприятий и общественности. Некачественная и неэффективная работа принята не будет.

Представитель компании "СПБ-Энерготехнологии" не ответил на просьбу altapress.ru прокомментировать ситуацию.

Справка

КСОДД — составная часть генплана. Она должна дать представление, как городу менять дорожную инфраструктуру таким образом, чтобы снизить аварийности и увеличить пропускную способность улиц, а также улучшить экологию. По сути, это научно-исследовательская работа, итогом которой должны быть конкретные обоснованные предложения (где и почему нужно установить светофор, построить развязку, расширить проезжую часть и т. д.)

По условиям муниципального контракта, КСОДД будут делать в четыре этапа:

Сбор и анализ данных о текущей транспортной ситуации (статистика пассажиропотока, интенсивность движения по всем улицам в разное время суток, маршруты пешеходов и т.д.);

Разработка модели ключевых транспортных узлов в часы пик и оптимизации работы "зеленой волны" светофоров;

Разработка транспортной модели города. Ее выполняют при помощи специализированной программы. С его помощью можно планировать развитие дорожной сети и рассчитать экономическую эффективность тех или иных мер. Модель отвечает на вопросы типа "А что если...?". А что если мы построим здесь жилой комплекс? А что если поменяем режим работы такого-то светофора? Модель позволит проиграть различные сценарии, определить, насколько они правильны;

Разработка конкретных решений по развитию улично-дорожной сети Барнаула до 2035 года (с выделением первоочередных мероприятий до 2025 года).

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