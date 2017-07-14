"Яндекс.Такси" объединился с Uber: что ждет потребителей и рынок

Обе компании - два крупнейших игрока на рынке заказов такси. Конкуренты объединяются, создав новую компанию. Ее название еще не объявлено. Uber проинвестирует в компанию в новую компанию $225 млн, еще $100 млн вложит российской сервис. На 59,3% фирма будет принадлежать Яндексу, на 36,6% — Uber, а на 4,1% — сотрудникам объединенной компании Генеральным директором стал глава "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.

В "Яндексе" заявили, что для пользователей обоих сервисов ничего не изменится: для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — Яндекс.Такси и Uber. Но водители будут объединены в единую платформу. Это позволит им в одном приложении получать заказы как от "Яндекс.Такси", так и от Uber.

Также "Яндекс" и Uber договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. Например, прилетев в Лондон или Бангкок, пользователь сможет из приложения "Яндекс.Такси" заказать Uber, а туристы из Парижа в России — заказать "Яндекс.Такси" из приложения Uber.

Федеральная антимонопольная служба проверит, не помешает ли объединение этих бизнесов конкуренции на рынке. Теоретически такая угроза есть, сказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев, передает "Интерфакс".

По его словам, ведомству предстоит проанализировать рынок, определить долю объединенной компании на ней и решить: одобрять или не одобрять сделку. Без разрешения ФАС партнерство двух агрегаторов невозможно.

Сам Uber оценил долю объединенной с "Яндекс.Такси" компании на российском рынке в 5-6%. "Если взглянуть только на сектор услуг такси, то доля объединенной компании будет маленькой. Сектор официальных услуг такси в России оценивается в $8,4 млрд, а неофициальных - еще в $1,9 млрд", отметили в Uber, передают "Ведомости".

Мнения экспертов об объединении "Яндекс.Такси" и Uber разделились. Одни считают, что это не лучшим образом скажется на качестве услуг, другие видят плюсы как для водителей, так и для клиентов

Председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов сказал "Известиям", что потребители выиграют. По его словам, для пассажиров эта новость хороша тем, что в часы пик машина будет приезжать быстрее. Цены же "везде примерно одинаковые" и особых изменений здесь не произойдет. Для водителей объединение сервисов хорошо тем, что заказов станет больше.

При этом он отметил, что многие более мелкие сервисы заказа такси в России также объединяются. Например, "Сатурн" и "Везёт". И монополией это не грозит: так, популярный сервис заказа такси "Максим", по его оценке, даже крупнее объединившихся "Яндекс.Такси" и Uber.

Председатель межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов заявил РБК, что объединение создают чтобы монополизировать рынок такси. "Вероятно, цены начнут расти, они задушат конкурентов. Потому что основной доход этих компаний заключается в определенных процентах с каждого заказа. Им выгодно, чтобы цена была выше", — пояснил Круглов. Эксперт уверен: это негативно скажется на качестве обслуживания – без конкуренции сервисы ослабят контроль за водителями и автомобилями.

Руководитель содружества водителей такси "Мы против" Сергей Кретов назвал "грабительской" политику агрегаторов и заявил, что от сделки "Яндекса" и Uber не выиграют ни водители, ни пассажиры.

Сергей Кретов,

руководитель содружества водителей такси "Мы против":

Водители и пассажиры интересуют их меньше всего. Для пассажиров упадет качество услуг. А водителям просто будет невыгодно на них работать — из-за очень большого процента (23–25% от стоимости заказа), который взимают агрегаторы.

Отметим, российские таксисты уже не раз выходили протестовать против Uber и других крупных агрегаторов.

Факт

"Яндекс.Такси" заработал в Барнауле с апреля 2017 года, а в июне запустился в Бийске.

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