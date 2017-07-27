"Почта России" в Барнауле из-за кадрового голода готова нанимать студентов

"Почта России" в Барнауле продолжает искать сотрудников. Теперь на работу приглашают даже студентов и людей без опыта. Объявление размещено на сайте городской администрации.

Соискателям предлагают "работу рядом с домом, комфортные условия труда, социальный пакет, стабильную зарплату и дополнительную материальную поддержку от центра занятости для отдельных категорий граждан". Опыт работы не обязателен, возможно трудоустройство студентов. Ранее 19 из 55 почтовых отделений перевели на сокращенный режим работы из-за нехватки сотрудников.