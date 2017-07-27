"Почта России" в Барнауле из-за кадрового голода готова нанимать студентов

"Почта России" в Барнауле продолжает искать сотрудников. Теперь на работу приглашают даже студентов и людей без опыта. Объявление размещено на сайте городской администрации.
Соискателям предлагают "работу рядом с домом, комфортные условия труда, социальный пакет, стабильную зарплату и дополнительную материальную поддержку от центра занятости для отдельных категорий граждан". Опыт работы не обязателен, возможно трудоустройство студентов.
Ранее 19 из 55 почтовых отделений перевели на сокращенный режим работы из-за нехватки сотрудников.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.