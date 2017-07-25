Стало известно, кто в Барнауле чаще всего ищет работу с помощью интернета

Большая часть активных кандидатов — женщины (их 53%). А по возрасту больше всего выделяется группа от 26 до 35 лет. Здесь, правда, начинают преобладать мужчины. Интересно, что если в возрасте 18-25 лет девушки активней ищут работу, чем их ровесники мужского пола, то после 26 лет наблюдается обратная картина, когда доля мужчин становится больше. Ближе к пенсионному возрасту эта разница становится все больше.

Большинство кандидатов имеют опыт работы до года или 3-6 лет. Женщин среди них больше, чем мужчин. А вот среди сильной половины больше тех, кто указал в резюме опыт работы более опыт работы более 15 лет (12% против 8%).

В основном жители Барнаула, ищущие работу с помощью интернета, имеют высшее образование - 60%. Среднее образование у 8% соискателей. 10% кандидатов с незаконченным высшим и 22% со средне-специальным образованием.

В своих навыках жители Барнаула чаще всего указывали, что они — пользователи ПК, могут работать в команде, владеют организаторскими навыками, а также могут вести переговоры и обладают грамотной речью.

Наиболее часто свои резюме они размещали в таких профессиональных областях, как: "Продажи", "Начало карьеры, студенты", "Производство", "Бухгалтерия" и "Административный персонал".