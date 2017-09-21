Эпоха новых денег: как жители Барнаула зарабатывают на криптовалютах

Краткое содержание

Актив без статуса

В 2017 году криптовалюты в России оказались под пристальным вниманием "технически продвинутой" части населения. Их курсы росли в разы за несколько дней, и многие начали майнить, чтобы заработать. В стране образовался дефицит видеокарт, необходимых для майнинга, в Барнауле — тоже. Об этом altapress.ru в июне рассказали в сети магазинов DNS.

Причина, сдерживающая развитие криптовалют в России, — отсутствие у них правового статуса. Проводить операции с ними не запрещено, но и не разрешено.

Потому многие люди, зарабатывающие на "виртуальных деньгах", не хотят это афишировать. До конца года Госдума РФ планирует принять закон о криптовалютах.

"Наш университет находится в тесном сотрудничестве с правительством РФ, и мы в научном сообществе обсуждаем тему криптовалют, — рассказывает Мария Кулагина, доцент Финансового университета при правительстве РФ (филиал в Барнауле). — В России криптовалюты скорее не будут признаны платежным средством, их отнесут к финансовым активам. Их можно будет хранить, покупать, продавать, но не рассчитываться ими".

В некоторых странах правовой статус у биткоина есть. В Японии он назван платежным средством, в Германии — расчетной денежной единицей, в Швейцарии на него распространяются правила использования иностранных валют. В России делаются попытки использовать биткоины как средство платежа. На мировой карте coinmap.org с информацией о местах, где можно рассчитаться биткоинами, отмечено несколько российских городов. Ближайший к Барнаулу — Новосибирск.

Для проведения продаж за биткоины используются разные схемы. В некоторых заведениях их оформляют как "акцию": человек переводит биткоины на Bitcoin-кошелек фирмы, а ему выдают "бесплатный" товар. В основном расчет криптовалютой применяется как маркетинговый ход, его тестируют лишь единичные заведения. И такие компании привлекают внимание правоохранительных органов. Новосибирский паб Bootleggers Pub&Shop из-за предупреждения прокуратуры отказался от приема биткоинов спустя месяц после нововведения.

Доходный сервис

В Барнауле сейчас около сотни майнеров. Об этом altapress.ru на условиях анонимности рассказал житель города, который с начала 2016 года зарабатывает только на торговле криптовалютами.

Он попробовал майнить еще в 2009 году, когда появился биткоин. Но тогда эта задумка показалась ему бессмысленной.

"В 2011–2012 годах в Барнауле появились первые майнеры. О них я узнал на местном сайте-барахолке. Рассказал об этом другу, и он собрал ферму из 10 видеокарт", — говорит эксперт. Он утверждает, что в Барнауле есть крупные майнинговые фермы, в которых "оборудования на миллионы рублей", их владельцы — миллионеры. Как правило, им до 35 лет, у них есть знания в области IT, свой бизнес они не афишируют. Что такие люди живут в городе, говорит и специалист по управлению криптовалютами Денис Ерофеев.

2 сентября 2017 года курс биткоина впервые превысил $5 тыс.

По словам анонимного эксперта, маленькие фермы в основном находятся в жилых домах, гаражах или офисах, где майнеры работают по найму. Крупные фермы располагаются в специальных помещениях. Особенно ценятся места, где не нужно платить за электроэнергию, так как оборудование для майнинга потребляет ее в больших количествах. "Многие арендодатели включают электроэнергию в арендную плату. На заводских территориях существует возможность подключиться к сетям “вчерную”. Там, где собственник особо не следит за порядком", — рассказывает эксперт.

Гендиректор компании "Энтерра" Дмитрий Старостенков считает, что времена, когда на майнинге можно зарабатывать, скоро уйдут в прошлое. "Это сервисная функция, необходимая для существования системы, — говорит он. — Сложилось так, что люди видят в ней прежде всего способ заработка. В будущем майнинг станет выполнять ту роль, которая и была отведена ему изначально — обслуживание транзакций. Останутся несколько крупных игроков рынка с большими мощностями (вроде банков). Они будут получать скромную комиссию за одну операцию. Мелкие игроки уйдут с рынка".

Игра на бирже

На интернет-биржах, где торгуют криптовалютами, все устроено примерно так же, как на валютных рынках. Инвесторы зарабатывают на колебаниях курсов. Барнаулец Денис Ерофеев зарабатывает таким способом и учит других на платном восьмичасовом мастер-классе. По его словам, спрос есть. Люди уходят с занятия, имея свой криптопортфель, который они составляют самостоятельно. Он может иметь "монеты" из разных рыночных сегментов.

Ерофеев в теме криптовалют около трех лет. Раньше у него был другой бизнес, один из партнеров расплатился крупной суммой в "виртуальных деньгах". "Когда у тебя появляется актив, ты думаешь, как его использовать", — рассказывает он. Ерофеев говорит, что не имеет сверхзаработков от криптовалют, но может позволить себе жить на доходы от их продажи.

"Мой тренер как-то принес мне 15 тыс. рублей и попросил вложить в криптовалюты. Через год с небольшим у него стало $8,5 тыс. Прошел обучение и теперь сам торгует", — рассказывает эксперт.

Людям, которые не являются специалистами в теме, но хотят попробовать купить криптовалюты, он дает совет: "Возьмите сумму, которую не жалко потерять. Считайте, что вы расстаетесь с ней навсегда. Купите “монеты” и забудьте на год. Потом посмотрите, какие курсы будут у ваших “монет”".

По его словам, некоторые постоянно следят за курсами криптовалют и сильно нервничают, ведь они значительно меняются в режиме нон-стоп. На них влияют действия их создателей и публикации в СМИ. "Я не советую постоянно следить за курсами. В этом нет никакого смысла, когда вы не разбираетесь в причинах происходящего. Просто вложите деньги и подождите", — говорит эксперт.

Вложение в криптовалюты рискованное, его сравнивают с венчурными инвестициями. Однако и прибыли можно получить огромные.

"Мой знакомый купил супруге на день рождения две “монеты” на 1 тыс. рублей. Через год доступ к одной из них был потерян из-за того, что вовремя не обновили электронный кошелек, а вторая стоит 1,6 млн рублей", — рассказывает Ерофеев.

Сейчас он хочет монетизировать свой обучающий курс. Специалисты "упаковывают" его — создают серию видеозаписей, которые можно будет продавать. "Это совсем другой заработок, не тот, что за мастер-классы с личным участием", — говорит Ерофеев.

Токены вместо акций

В мае altapress.ru рассказывал об алтайском стартапе — мессенджере "Дичь". Он проходит акселерацию в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ, создан по распоряжению Владимира Путина). Один из сооснователей проекта, Дмитрий Заварзин, сообщил, что сейчас концепция мессенджера сильно изменилась. Ее переориентировали с российского на глобальный рынок, в том числе сменили название — на Memessenger (от "мем" и "мессенджер").

Чтобы реализовать свои бизнес-амбиции, команда решила воспользоваться новым способом привлечения денег — ICO. 1 августа начались продажи ее собственной криптовалюты. За месяц инвесторам из разных стран было продано около 500 тыс. токенов на сумму $150 тыс.

"Это был только первый раунд нашего ICO, — рассказывает Заварзин. — Всего мы планируем провести 10. Такая схема нетипична для рынка. Обычно компании продают сразу все токены. Мы решили идти другим путем. После каждого раунда мы будем рассказывать инвесторам о расходовании денег и результатах, показывать наши метрики — количество постоянных пользователей и другие". Собранные средства тратятся на техническую доработку проекта, продвижение и рекламу, зарплату команды.

По словам Заварзина, для глобального успеха подобному проекту нужно $15 млн — примерно столько тратили аналогичные сервисы, которые уже популярны.

Покупка токенов на ICO — это тоже рискованные инвестиции. Несмотря на рост его популярности (в 2017 году по ICO привлечено примерно $1,5 млрд, данные CoinDesk), многие проекты оказываются "пузырями" и их токены сильно дешевеют.

Первый опыт на блокчейне

Эксперты пророчат большое будущее технологии блокчейна, на основе которой работают криптовалюты. Говорят, что ее можно использовать в разных отраслях экономики, особенно в финансовой и банковской сфере. Один из популяризаторов блокчейна в России — глава Сбербанка Герман Греф.

Некоторые утверждают, что блокчейн изменит мир сильнее, чем интернет.

Барнаульские IT-предпри­ни­матели начали осваивать работу с этой технологией. Дмитрий Старостенков и Денис Газукин совместно с партнерами делают проект на блокчейне — это лотерея для заказчика из-за рубежа. Дмитрий Старостенков рассказал, что по замыслу в блокчейне будет отражено все: участники, их действия, результаты розыгрышей.

Играть в ней будут на криптовалюты. Люди в любой момент смогут зайти и посмотреть всю информацию. "Для нас это возможность освоить новую технологию", — рассказывает Старостенков. Для проекта нашли команду программистов из четырех человек.

Директор Freematiq Денис Газукин рассказал, что месяц назад в его компании был создан отдел по разработке смарт-контрактов (это фиксация договорных отношений с помощью блокчейна). "Freematiq специализируется на финансовых технологиях. Если мы сегодня не будем заниматься блокчейном, что через пять лет моя компания станет никому не нужна", — говорит Газукин.

Глоссарий

Крипто­валюты — это денежные единицы, существующие только в интернете. Их создают частные лица, за их выпуском не стоят банки и государства. Первая в мире криптовалюта — это биткоин. Он был создан в 2009 году человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси Никамото. Сейчас в мире создано более 1 тыс. криптовалют.

Блокчейн (от англ. block chain — "цепочка блоков") — новый способ фиксации информации, благодаря которому стало возможным существование криптовалют. Его особенность заключается в том, что в системе навсегда сохраняются все изменения и любой ее участник может проследить всю цепочку. Благодаря блокчейну возможны транзакции с криптовалютами. Факт передачи денежных единиц нельзя подделать.

Майнинг — процесс подтверждения транзакций с криптовалютами. Им занимаются люди (майнеры), готовые предоставить свои компьютерные мощности для этих целей. Чтобы подтвердить сделку (передачу, например, двух биткоинов из кошелька А в кошелек Б), оборудование майнеров должно "решить уравнение". Чем мощнее оборудование, тем больше шансов это сделать. За подтверждение сделок майнеры получают вознаграждение в виде криптовалюты.

ICO (от англ. initial coin offering — "первичное размещение монет") — схема для привлечения денег в проекты с использованием криптовалют. Авторы проекта на базе платформы существующей криптовалюты создают свою собственную — токены, и предлагают их инвесторам. В случае успеха стартапа стоимость токенов будет расти. Также она может расти в связи с большим спросом на них, если проект кажется инвесторам привлекательным. ICO часто сравнивают с IPO (выводом акций компании на фондовую биржу) и с краудфандингом (сбором средств на проект со всех желающих в интернете).