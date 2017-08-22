Александр Карлин заявил, что зарплата педагогов в Алтайском крае выросла в 1,6 раза

Александр Карлин заявил, что у педагогов в сфере дошкольного образования заработные платы выросли в 1,9 раза, в дополнительном в — 2,3 раза, в профессиональном —в 2 раза. Из краевого бюджета для этих целей выделено более 2,5 млрд. рублей.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: