Александр Карлин заявил, что зарплата педагогов в Алтайском крае выросла в 1,6 раза

Губернатор Алтайского края Александр Карлин на педагогической конференции 22 августа заявил, что за период реализации указов президента (с 2012 года) заработная плата учителей в регионе выросла в 1,6 раза.
Александр Карлин заявил, что у педагогов в сфере дошкольного образования заработные платы выросли в 1,9 раза, в дополнительном в — 2,3 раза, в профессиональном —в 2 раза. Из краевого бюджета для этих целей выделено более 2,5 млрд. рублей.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Сегодня уже стоит говорить о конкретном социальном пакете педагогов Алтая. На эти цели ежегодно из бюджета края направляется более 1 миллиарда рублей. Принцип социальной справедливости был обеспечен благодаря последним изменениям по механизму выплат компенсации коммунальных расходов педагогам сельской местности. Особо подчеркну, что расходы краевого бюджета на эти цели не сократились. В новом учебном году мы продолжим реализацию задач, поставленных президентскими указами. Мы будем повышать заработную плату педагогам.
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