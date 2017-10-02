Зачем на Алтай приехали археологи со всей России

В АлтГУ 2 октября начал работу Всероссийский археологический съезд. Он проводится раз в три года. В Барнаул приехали более 450 ученых из разных стран. Гости съезда отметили большой вклад Алтайского края в мировою археологию.
Анатолий Деревянко, академик РАН, рассказал на пресс-конференции, что журнал "Science" назвал денисовского человека одним из главных открытий конца XX и начала XXI века.
Анатолий Деревянко,
заведующий лабораторией междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая АлтГУ:
Открытия, сделанные на Алтае изменили гипотезу происхождения человека. Сейчас ученые полагают, что современный человек произошел от четырех подвидов. Один из них — денисовский человек. Теперь Алтай известен во всем мире, потому что новый вид называется "Homo altaiensis" или "Человек алтайский".
Николай Макаров, директор Института археологии РАН, отметил, что Алтайский край — уникальное место, которое всегда привлекало ведущих археологов всего мира.
Николай Макаров,
директор Института археологии РАН:
Алтайский край активно включен в международную археологическую сеть, его древности хорошо известны и не нуждаются в дополнительной рекламе. Далеко не во всех регионах есть такие хорошие археологические школы. Алтайский край — мощный очаг изучения древности. Это пример для других регионов России.
Всероссийский археологический съезд пройдет со 2 по 7 октября в Барнауле и Белокурихе.
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